У Єкатеринбурзі зламався годинник відліку днів до чемпіонату світу 2018 з футболу

У російському Єкатеринбурзі зламався годинник, який були встановлений 30 січня, за 500 днів до старту чемпіонату світу з футболу-2018, повідомляє Наша газета.

Читайте такожНа споруджуваному до ЧС-2018 стадіоні "Зеніт" у Росії виявили аміак і формальдегідГодинник пропрацював лише добу. Він були встановлений в Історичному сквері міста.

Чому годинник зупинився поки невідомо.

Напередодні, на урочистому відкритті побували губернатор Свердловської області і голова Адміністрації міста Єкатеринбурга.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу-2018 з футболу повинен пройти в Росії. Незважаючи на всі протести світової спільноти через дії РФ на міжнародній арені, зокрема, анексії українського Криму і конфлікту на Донбасі, ФІФА ніяк не може вирішиться відібрати у РФ право проведення турніру.