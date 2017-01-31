Одеський "Чорноморець" програв болгарському "Нефтохіміку" на зборі в Туреччині

В турецькій Аланії завершився контрольний матч одеського "Чорноморця" на зимовому зборі, в якому команда української Прем'єр-ліги програла болгарському "Нефтохіміку" з Бургаса, повідомляє офіційний сайт одеситів.

Матч завершився з рахунком 0:2.

З перших хвилин зустрічі перевагою заволоділи одесити, проте до небезпечних моментів справа так і не дійшла. Потім гра вирівнялася, і болгарська команда провела кілька непоганих атак, завдавши до 20-ї хвилини два неточні удари з-за меж штрафного майданчика. Наприкінці півгодини поєдинку потенційну небезпеку представляв «постріл» Четкова метрів з 20-ти, але м'яч пройшов вище воріт. У свою чергу, у «Чорноморця» двічі міг забивати Хобленко. На 32-й хвилині форвард після кутового бив головою з воротарського майданчика, але не влучив, а на 34-й, виконуючи штрафний удар, послав «снаряд» поряд зі штангою.

Після перерви першими могли домогтися успіху «моряки»: на 60-й хвилині Данченко зі «стандарту» ледь не закрутив м'яч у дальню «дев'ятку». Болгари ж в одній зі своїх контратак вразили мета: Манев з лінії штрафного майданчика влучив точно в дальній верхній кут — 0:1. «Чорноморець» став атакувати ще більш напористо, але на 78-й хвилині суперники скористалися тим, що наш голкіпер не зумів зафіксувати м'яч після дальнього удару, і Йорданов встановив остаточний результат зустрічі — 0:2. Перед фінальним свистком хороший момент, щоб «розмочити» рахунок, не використав «Чорноморець»: «снаряд», посланий з гострого кута, минув ворота.

Слід зазначити, що перший спаринг «моряків» на турецькому зборі почався з 20-хвилинним запізненням з вини організаторів матчу з боку болгарської команди. ФК «Чорноморець» сподівається, що організатори зборів надалі таких огріхів не допустять, також, як і ігор на футбольних полях такої низької якості, як сьогодні.

«Нефтохімік» (Бургас, Болгарія) — «Чорноморець» — 2:0 (0:0)

31 січня 2017 року. п. Турклер Аланія (Туреччина). Муніципальний стадіон.

«Чорноморець»: Кожухар (гравець на перегляді, 46), Норенков, Азацький (Гадрани, 65, гравець на перегляді), Петько, Данченко (капітан), Мурашов, Третьяков (Попов, 72), Мусолітін (гравець на перегляді, 72), Барілко (гравець на перегляді, 65), Хобленко.

Тренер — Олександр Бабич.