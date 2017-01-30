Київське "Динамо" зіграло внічию з болгарським ЦСКА в заключному матчі збору в Марбельї

Київське "Динамо" провело заключний матч на міжсезонному зборі в іспанській Марбельї, де зіграла внічию з болгарським ЦСКА з Софії, повідомляє офіційний сайт киян.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Кияни опинилися в ролі наздогоняючих вже в самому початку матчу, пропустивши гол на 4-й хвилині. Але в кінцівці тайму українська команда не лише зрівняла рахунок, але й вийшла вперед. На 36-й хвилині гол забив Віталій Буяльський, а на 38-й Дерліз Гонсалес вивів "Динамо" вперед.

Читайте такожКиївське "Динамо" програло австрійському "Лиферингу" в контрольному матчі в Іспанії У другому таймі кияни були близькі до того, щоб утримати переможний рахунок, але на 90-й хвилині порушили правила у своєму штрафному майданчику і болгари реалізували пенальті - 2:2.

Це був останній п'ятий матч киян на зборі в Марбельї. Раніше команда обіграла німецький "Санкт-Паулі" (3:1) і китайський "Тянцзінь Теда" (3:0), програла австрійському "Лиферингу" (1:3) і зіграла внічию з корейським "Сувон Самсунг Блувінгз" (1:1).

Відразу після матчу кияни вилітають додому, а через кілька днів повернуться в Іспанію для проведення другого міжсезонного збору.