"Шахтар" буде проводити домашні матчі в Харкові

Футбольний клуб «Шахтар» підписав договір з ОСК «Металіст» про проведення всіх домашніх матчів єврокубків, Прем'єр-ліги та Кубка України в Харкові, повідомляє офіційний сайт гірників.

Угода розрахована до кінця 2017 року. Всі витрати по догляду за газоном ОСК «Металіст» візьме на себе «Шахтар». При цьому команда продовжить базуватися в Києві та тренуватися в Святошино.

Читайте такожСтало відомо, де "Шахтар" зіграє домашній матч з "Сельтою"«Матчі, які ми провели в Харкові, підтвердили, що в цьому регіоні є багато вболівальників «Шахтаря». Ми вдячні владі Харкова та області, а також ФФУ за можливість виступати на стадіоні «Металіст». Це дозволить нам бути ближче до своїх уболівальників, і я переконаний, що ми зможемо порадувати їх красивою грою і хорошими результатами», – сказав генеральний директор клубу Сергій Палкін.

У Харкові і області з'явиться широка мережа реалізації квитків, а для вболівальників із Донбасу буде діяти знижка 20%. Також планується відновити роботу «Шкільного», «Студентського» і «Сімейного клубу». Крім того, заплановано відкриття магазину з продажу клубної атрибутики.

Як повідомляв УНІАН, найближчим домашнім матчем гірників стане гра-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи 23 лютого, де «Шахтар» на ОСК «Металіст» зустрінеться з «Сельтою» (Віго). За кілька днів після матчу з іспанцями команда в рамках 19-го туру Прем'єр-ліги прийме в Харкові полтавську «Ворсклу».