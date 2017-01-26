Воротар турецької команди парирував пенальті і забив м'яч у свої ворота після обіймів партнера

Голкіпер дубля турецької команди "Газіантепспор" відзначився автоголом у матчі чемпіонату однієї з нижчих турецьких ліг, коли після відбитого пенальті потрапив у обійми партнер по команді, повідомляє Life Video.

Голкіпер, ім'я якого не називається, парирував удар з 11 метрів, після чого його занадто активно привітав одноклубник.

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