Воротар французького "Нансі" одягнув форму суперників і допоміг їм виграти (відео)

Курйозний епізод стався в півфінальному матчі Кубка французької ліги між "Монако" і "Нансі". Антигероєм матчу став воротар Гі-Ді Ассембе, повідомляє Апостроф.

Камерунський голкіпер з'явився на полі у футболці "Монако". Арбітр матчу Руді Букке не дозволив-Ді Ассембе надіти свій комплект форми через забарвлення. Запасного комплекту у камерунця не виявилося, але на допомогу прийшли "монегаски". Технічний персонал "Монако" запропонував футболістові свій воротарський комплект, на якому "Нансі" перед грою замінив тільки клубну емблему своїм логотипом.

Читайте такожВизначилися всі учасники плей-офф Ліги чемпіонівУ підсумку саме груба помилка Ді Ассембе допомогла "Монако" здобути мінімальну перемогу. В одному з епізодів матчу воротар вийшов з воріт і повинен був спокійно забирати м'яч, але замість цього по-волейбольному змахнув його в бік своїх воріт. Тут як тут опинився форвард "Монако" Радамель Фалькао, який і переправив м'яч у сітку.

Цей гол виявився єдиним у матчі і дозволив "Монако" пробитися у фінал турніру - 1:0.