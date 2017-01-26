Захисник "Олександрії" загрожує 4 роки дискваліфікації за допінг - ЗМІ

Захисник Олександрії Станіслав Мікіцей може бути усунений від футболу на чотири роки через прийом заборонених препаратів, повідомляє Sport.segodnya.ua.

В організмі гравця після одного з матчів минулого року виявлено заборонену речовину. Джерела у ФФУ підтвердили, що мова йде про препарат, який використовується для лікування гіпертонії. Він відноситься до допінгу, оскільки є стимулятором серцевої діяльності. Ці документи федерація футболу України отримала від УЄФА.

Якщо Мікіцей погодиться з обвинуваченням, гравця чекає дискваліфікація на 2 роки. В іншому випадку, якщо цей факт буде доведений, футболіст може бути відсторонений від гри на 4 роки. Втім, покарання гравцеві може становити менше двох років. Для цього необхідно довести, що препарат, який прйимав Мікіцей, був прописаний лікарем від підвищеного тиску. Однак невідомо, як відреагують на подібні докази функціонери УЄФА.

Читайте такожУПЛ. "Олександрія" вибила "Чорноморець" із зони Топ-6 в турнірній таблиціВ даний момент Олександрія знаходиться на тренувальному зборі в Туреччині і, за інформацією джерела, не коментує ситуацію. Очікується, що пояснення з цього приводу футболіст разом з клубним лікарем нададуть по поверненню в Україну.

Якщо Мікіцей отримає чотирирічну дискваліфікацію подібний строк відсторонення може стати одним з найсуворіших покарань в історії УПЛ. У 2015-му році подібний бан отримав захисник Металіста Дмитро Антонов, який застосовував метандієнон для збільшення м'язової маси.

27-річний бек Олександрії є ключовим гравцем лінії оборони команди Володимира Шарана. У поточному сезоні на його рахунку 12 матчів, в яких він забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу.