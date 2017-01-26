Англія та Нідерланди стануть суперниками юнацької збірної України у відборі до Євро-2019

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікаційної стадії молодіжного чемпіонату Європи 2019 року, фінальна частина якого за два роки відбудеться в Італії, повідомляє Федерація футболу України.

Напередодні жеребкування 54 команди, включаючи дебютантів із Косова та Гібралтару, були розподілені у шість кошиків згідно їх розташування у рейтингу коефіцієнтів УЄФА (Україна – на 20-му місці із 27,372 балами).

У підсумку, Україна, яка опинилася у третьому кошику, опинилася у групі 4 і посперечається за путівку на континентальну першість із молодіжними командами Англії, Нідерландів, Шотландії, Латвії та Андорри.

Календар матчів відбіркового циклу стане відомий пізніше.

Усі групи кваліфікації Євро-2019 U-21:

Група 1: Чехія, Хорватія, Греція, Молдова, Білорусь, Сан-Марино

Група 2: Іспанія, Словаччина, Ісландія, Албанія, Естонія, Північна Ірландія

Група 3: Данія, Польща, Фінляндія, Грузія, Литва, Фарерські о-ви

Група 4: Англія, Нідерланди, УКРАЇНА, Шотландія, Латвія, Андорра

Група 5: Німеччина, Ізраїль, Норвегія, Ірландія, Азербайджан, Косово

Група 6: Швеція, Бельгія, Туреччина, Угорщина, Кіпр, Мальта

Група 7: Сербія, Австрія, Росія, Македонія, Вірменія, Гібралтар

Група 8: Португалія, Швейцарія, Румунія, Уельс, Боснія та Герцеговина, Ліхтенштейн

Група 9: Франція, Словенія, Чорногорія, Болгарія, Казахстан, Люксембург

До Італії, яка вже автоматично кваліфікувалася на Євро-2019, у фінальній частині приєднаються переможці дев’яти груп відбору, а також два кращих других місця, яким доведеться виборювати право поїхати на міжнародний форум у стадії плей-офф.