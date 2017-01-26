Найбільшим трансферним "марнотратником" в Європі за останні п'ять років стала Англійська Прем'єр ліга (інфографіка)
Проведено дослідження щодо трансферних витрат футбольних клубів провідних європейських ліг за останні 5 років.
Такі дані оприлюднені на сторінках тижневика «Новое Время».
Рейтинг клубів із негативним трансферним сальдо очікувано і з величезним гандекапом очолила Англійська Прем'єр ліга – її загальний «мінус» склав понад 3 млрд євро. Цікаво, що найбільше у Англії на трансфери витратив «Манчестер Сіті» - понад 500 млн євро.
Далі у списку чемпіонатів із негативним трансферним балансом іде Німецька Бундесліга (-342,6 млн євро), Турецька Суперліга (-майже 176 млн євро), Російська Прем'єр ліга (-майже 166 млн євро) та Італійська Серія А (-майже 158 млн євро).
Відзначимо, що Українська Прем'єр ліга зберігає позитивне трансферне сальдо за підсумками останніх 5 сезонів на рівні + 85,7 млн євро.
Рейтинг клубів із позитивним трансферним сальдо за 2012-2016 роки виглядає наступним чином: Португальська Прімера (майже 710 млн євро), Голандська Ердівізія (485 млн євро), Перша Хорватська Ліга ( 148 млн євро), Бельгійська Жупіле Ліга (139 млн євро) та Швейцарська Суперліга (118 млн євро).
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Не менш цікавий склад має рейтинг клубів за потенційним прибутком від можливих трансферів: «Барселона», «Тотенгем», «Атлетико Мадрид», «Лестер Сіті», «Реал Мадрид», «Арсенал Лондон» , «Ліверпуль», «Наполі», «Саутгемптон» і «Рома».
Повну інфографіку можна побачити у свіжому номері журналу «Новое Время».