Київське "Динамо" програло австрійському "Ліферінгу" в контрольному матчі в Іспанії

В Марбельї (Іспанія) завершився товариський матч, в якому київське "Динамо" програло австрійському "Ліферінгу", повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Гра завершилася з рахунком 1:3.

Кияни відкрили рахунок на 27-й хвилині, коли пенальті реалізував Андрій Ярмоленко. Одразу після поновлення гри Хайдара зрівняв рахунок. А на 78-й хвилині Штурм вивів "Ліферінг" вперед - 2:1. Нарешті, на 90-й хвилині, Грабовач забив третій гол у ворота української команди.

Раніше на зборі в Іспанії кияни обіграли німецький "Санкт-Паулі" (3:1) і китайський "Тяньцзинь Теда" (3:0).