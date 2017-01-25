"Палермо" бажає переходу свого шведського форварда в "Динамо"
15:37, 25 січня 2017Футбол
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В останні тижні скандинава наполегливо сватають в український клуб.
Хильемарка хочуть продати в "Динамо"/ ближчим часом / Alchetron
Італійський «Палермо» готовий продати у київське «Динамо» півзахисника Оскара Хільємарка, повідомляє Sport.ua.
Про це повідомив спортивний директор «Палермо» Нікола Салерно.
ЗМІ сватають Хильємарка в український клуб протягом останніх тижнів.
«Стосовно Хильемарка є кілька пропозицій, однак ми очікуємо факс від київського «Динамо» на предмет трансферу футболіста. Це найбільш реальний претендент на шведа», - зазначив Салерно.
Раніше ЗМІ вже повідомляли про можливості Хильємеарка перебратися в «Динамо».
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