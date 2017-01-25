"Палермо" бажає переходу свого шведського форварда в "Динамо"

15:37, 25 січня 2017
Футбол
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В останні тижні скандинава наполегливо сватають в український клуб.

Хильемарк не бачить себе в чемпіонаті України / Alchetron

Італійський «Палермо» готовий продати у київське «Динамо» півзахисника Оскара Хільємарка, повідомляє Sport.ua.

Про це повідомив спортивний директор «Палермо» Нікола Салерно.

ЗМІ сватають Хильємарка в український клуб протягом останніх тижнів.

«Стосовно Хильемарка є кілька пропозицій, однак ми очікуємо факс від київського «Динамо» на предмет трансферу футболіста. Це найбільш реальний претендент на шведа», - зазначив Салерно.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про можливості Хильємеарка перебратися в «Динамо».

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