"Палермо" бажає переходу свого шведського форварда в "Динамо"

Італійський «Палермо» готовий продати у київське «Динамо» півзахисника Оскара Хільємарка, повідомляє Sport.ua.

Про це повідомив спортивний директор «Палермо» Нікола Салерно.

ЗМІ сватають Хильємарка в український клуб протягом останніх тижнів.

«Стосовно Хильемарка є кілька пропозицій, однак ми очікуємо факс від київського «Динамо» на предмет трансферу футболіста. Це найбільш реальний претендент на шведа», - зазначив Салерно.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про можливості Хильємеарка перебратися в «Динамо».