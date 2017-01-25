Форвард Будковський покине "Шахтар" і буде шукати нову команду

Лідер чемпіонату України донецький «Шахтар» відправився на свій другий тренувальний збір до Португалії без Пилипа Будківського, повідомляє телеканал "Футбол".

Форвард тепер буде шукати собі нову команду.

Крім того, Гіоргі Арабідзе, повертається в дублюючий склад гірників.

Сьогодні о 16:00 у «Шахтаря» вже заплановано перше тренування.

Віктор Коваленко має проблему з ахіллом, тому заняття проведе під наглядом медичної служби. До активних тренувань вже повинен повернутися Богдан Бутко, який відновився після травми вилиці.

Як повідомляв УНІАН, гірники проведуть перший офіційний матч у 2017-му році в рамках плей-офф Ліги Європи, коли 16 лютого зіграють з іспанською "Сельтою".