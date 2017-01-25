Динамівець Мякушко перейшов у полтавську "Ворсклу"

Сьогодні зранку орендну угоду на півроку з «Ворсклою» уклав 23-річний нападник київського «Динамо» Сергій Мякушко, повідомляє прес-служба полтавського клубу.

Одразу після ранкового тренування в холі готелю «Selin» турецької Анталії, де зараз мешкають ворскляни, головний тренер команди Василь Сачко разом зі спортивним директором клубу Геннадієм Слюсарєвим взяли участь в підписанні чергового новобранця команди.

23-річний нападаючий довго не роздумував над пропозицією «Ворскли», адже, за його словами, дуже хоче мати постійну ігрову практику в команді Прем’єр-ліги. Таким чином, у Полтаві знову об’єднався дует динамівських форвардів Мякушко – Хльобас. Два роки тому хлопці разом на орендних засадах грали в Ужгороді за «Говерлу». З того часу обоє змужніли, збільшилися й амбіції молодих виконавців, які зараз будь-що прагнутимуть допомогти «біло-зеленим» у вирішенні їх турнірних завдань.

Поки що керівники клубу домовились із грандом українського футболу про піврічну оренду Мякушка. Якщо ж сторони буде все влаштовувати, в подальшому може бути розглянуте питання про подовження співпраці.