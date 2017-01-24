"Шахтар" презентував книгу до 80-річного ювілею

У Києві пройшла презентація нової книги, присвяченої історії донецького «Шахтаря» і приуроченої до 80-річчя клубу, повідомляє прес-служба клубу.

«Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк). Офіційна історія. 1936-2016» – це третє видання, яке охоплює всі етапи розвитку донецького клубу: з перших днів заснування і до останнього сезону. Яскравий том, ілюстрований тисячею фотографій різних епох, оповідає, як за 80 років «Шахтар» з провінційної команди виріс у лідера українського футболу і став одним з кращих клубів Європи.

– Як ви знаєте, 2016 рік пройшов для «Шахтаря» під знаком ювілею: клубу виповнилося 80 років. І ми підготували презентаційне видання – книгу, що розповідає про історію створення, становлення та розвитку донецької команди, – розповідає співавтор Андрій Бабешко. – Це третє видання, і його принциповою відмінністю від попередніх є те, що окремо представлені 100 кращих футболістів за кількістю матчів за «Шахтар», йдеться про кращих бомбардирів команди і вперше представлений список всіх тренерів «гірників».

Авторами нової книги, як і двох попередніх видань, стали Олексій та Андрій Бабешко. На 528 сторінках їм вдалося розповісти про всі віхи історії клубу: кожного сезону присвячений окремий нарис.

Окремі розділи видання вперше присвячені найбільш визначним гравцям і наставникам «гірників». Наприклад, список топ-100 футболістів «Шахтаря» очолює рекордсмен за кількістю матчів Даріо Срна. Сам капітан не упустив можливості відвідати презентацію книги.

Також на заході були присутні інші легенди «Шахтаря» різних років: Валерій Рудаков, Ігор Леонов, Геннадій Зубов і один з кращих бомбардирів в історії «оранжево-чорних» Андрій Воробей.

– Коли я тільки починав грати, звичайно, у мене були свої кумири – це і Віталій Старухін, і Віктор Грачов. Я рівнявся на них і мріяв досягти таких висот. Приємно, що тривалий час був кращим бомбардиром в історії «Шахтаря». Але кожен рекорд рано чи пізно поб'ють. Тому я радів успіху Луїса Адріано і бажаю молодим футболістам покращувати наші досягнення. Тим не менше я залишив свій слід в історії «гірників» і щасливий, що своїм прикладом показує молодим хлопцям, що немає нічого неможливого. Треба лише намагатися, і тоді можна досягти таких результатів.

Перші екземпляри нового видання з рук генерального директора ФК «Шахтар» Сергія Палкіна отримали ветерани команди і капітан Даріо Срна.