Бланко Лещук офіційно представлений в якості гравця "Шахтаря"

У Києві відбулася офіційна презентація Густаво Бланко Лещука в якості гравця «Шахтаря», повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболку з 99-м номером аргентинському нападнику вручив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

«Я вважаю, що Бланко Лещук – це відкриття нинішнього сезону в чемпіонаті України, – зазначає Палкін. – Ми за ним почали стежити, як тільки він потрапив у «Карпати». У львівській команді Густаво розкрився, і ми повинні бути вдячні «Карпатам» за те, що вони знайшли такого футболіста. Зізнатися, переговори з львів'янами були складними і тривалими, але в підсумку все пройшло на вищому рівні і ми уклали контракт з нападаючим».

Читайте також"Шахтар" офіційно повідомив про підписання форварда "Карпат"А говорячи про подальші дії на трансферному ринку гендиректор зазначив: «Ще за два місяці до відкриття трансферного вікна ми говорили про те, що якщо підписання і будуть, то максимум один-два гравці. Одне придбання ми вже зробили, а далі буде видно, ситуація змінюється щотижня. До кінця зборів ще багато часу, але на даний момент особливої потреби в купівлі нових футболістів у нас немає».

Сам форвард "Шахтаря" зазначив: "Я дуже щасливий бути тут і вдячний усім, хто працює в клубі. А все, що я хочу сказати, напевно, скажу на полі. Це моє завдання".

А говорячи про свого земляка і одноклубника Факкундо Феррейру зазначив: "Так, грали один проти одного. Ми обмінялися хіба що кількома словами, так що не дуже добре були знайомі. Під час збору в Іспанії я зрозумів, що це чудова людина. У нас хороші відносини. Що ж стосується суперництва – воно професійне. І мене дуже радує, що між двома аргентинцями існує здорова конкуренція".

"Хочу перевершити Луїса Адріано за кількістю забитих м'ячів", - додав Бланко-Лещук.

Як повідомляв УНІАН, Бланко Лещук вже дебютував у складі нової команди в першому контрольному матчі "Шахтаря" в 2017-му році проти польської "Краковії" - 2:0.