Київське "Динамо" на 21-му місці у зведеній таблиці Ліги чемпіонів, "Шахтар" - 26-й

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склав зведену турнірну таблицю за всю історію Ліги чемпіонів, де київське "Динамо" посів 21-е місце, а донецький "Шахтар" - 26-е, повідомляється в Twitter УЄФА.

Укладачі таблиці віддавали командам за кожну перемогу 2 очки, а за нічию - 1.

Читайте такожУкраїна в єврокубках: "Динамо" голосно хлопнуло дверима, максимум від "Шахтаря"На рахунку "Динамо" за всі роки виступів у турнірі 29 перемог, 27 нічиїх та 53 поразки - 85 очок, у "Шахтаря" - 26 перемог, 13 нічиїх та 35 поразок - 65 балів.

Кращою командою в історії ЛЧ є мадридський "Реал" (319), який на 5 очок випереджає свого одвічного суперника "Барселону" - 314. В 10-ку кращих також входять "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ювентус", "Мілан", "Челсі", "Порту" і "Ліон".

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому сезоні ЛЧ "Динамо" набрало 5 очок в 6 матчах (1 перемога, 2 нічиї, 3 поразки) і посіло останнє місце в групі.