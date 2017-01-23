Серб Качавенда став гравцем луганської "Зорі"

Другим гравцем, який офіційно поповнив ряди луганської «Зорі» в 2017-му році став півзахисник Анджело Качавенда, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

Кілька днів тому він приєднався до команди на зборах в Запоріжжі і в понеділок з футболістом був підписаний чотирирічний контракт.

Анджело родом із сербського міста Новий Сад. З 12-ти років був гравцем футбольного клубу «Войводіна». Зазначимо юний вік футболіста - напередодні Анджело виповнилося 18 років.

У сезоні 2016/17 грав за Ю-19 «Войводіни», завершивши зі своєю командою перше коло на 3 місці з 16 можливих. З 15 матчів, які провела його команда, брав участь у всіх іграх, і провів на полі в кожній зустрічі всі 90 хвилин. Голів не забивав, але віддав 5 результативних передач. Грає Анджело на позиції опорного півзахисника.

В українській команді гравець буде задіяний під номером 32.

Як повідомляв УНІАН, після осінньої частини чемпіонату української Прем'єр-ліги сезону 2016/17 "Зоря" займає 3 місце в турнірній таблиці. У 18 іграх луганчани здобули 10 перемог, при 4 нічиїх та 4 поразки - 34 очки.

Чемпіонат УПЛ відновиться наприкінці лютого.