Гравець "Халл Сіті" отримав перелом черепа та крововилив у мозок в матчі з "Челсі" (відео)

Півзахисник "Халл Сіті" Райан Мейсон отримав перелом черепа в матчі 22-го туру чемпіонату Англії з "Челсі" (0:2), повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на The Mirror.

Крім того, у футболіста діагностовано крововилив у мозок. В даний час він знаходиться в лікарні.

На 12-й хвилині гри у штрафному майданчику гостей сталося зіткнення захисника Гері Кейхілла і Мейсона. Якщо гравець "Челсі" прийшов в себе досить швидко, то хавбеку "Халла" медики надавали допомогу більше п'яти хвилин. На Мейсона наділи кисневу маску, після чого винесли з поля на ношах. Замість нього на поле вийшов Девід Мейлер.

Матч англійської Прем'єр-ліги "Челсі" - "Халл Сіті" завершився з рахунком 2:0 на користь лондонської команди.