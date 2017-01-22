"Шахтар" обіграв польську "Краковію" в першому матчі 2017 року

У дебютному поєдинку 2017 року суперником «Шахтаря» в Ла-Манзі стала польська «Краковія», яку гірники обіграли з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт гірників.

Зустріч почалася в помірному темпі. Перший небезпечний момент виник на 10-й хвилині: Факундо Феррейра пробивав по воротах з гарної позиції, але його удару завадив захисник. Поляки відповіли виходом один на один Пентека – Антон Каніболоцький здорово зіграв на випередження. Згодом перевагу «гірників» стало більш явним. Одним з найактивніших у ці хвилини був Марлос. Він двічі після сольних проходів наносив удари, але обидва мети не досягли. Хороший шанс на 27-й хвилині був у Марсіо Азеведо. Лівий захисник «Шахтаря» потужно пробивав з меж штрафного, м'яч пройшов трохи вище поперечини. У кінцівці тайму команди обмінялися небезпечними випадами. Спочатку Антон Каніболоцький врятував після удару з близької дистанції, а за хвилину до перерви Факундо Феррейра, перекидаючи голкіпера, влучив у штангу.

По закінченні перерви Паулу Фонсека випустив 11 нових футболістів, серед яких виявилися Густаво Бланко Лещук, який нещодавно приєднався до донеччанам і дебютував сьогодні в «Шахтарі», і Олександр Зубков. До речі, саме українець став найпомітнішою фігурою на початку тайму. Спершу його дальнього удару не вистачило якихось сантиметрів. А на 55-й хвилині Зубкова на ворота суперника вивів Бернард, і Олександр чітко реалізував вихід один на один – 1:0. Була можливість відзначитися і Бланко Лещука. Він замикав простріл Ісмаїлі, але захисники завадили аргентинцеві пробити точно. В кінці матчу замість Олександра Зубкова вийшов Андрій Борячук. На 89-й хвилині він заробив кутовий, після якого «оранжево-чорні» встановили остаточний рахунок поєдинку: Василь Кобін виконав стандарт, а Дентіньо опинився в потрібний час у потрібному місці, точно пробивши головою – 2:0.

Сьогодні «Шахтар» повертається в Київ, а 25 січня відправиться на другий збір до Португалії.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Краковія» (Краків, Польща) – 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 Зубков (55), 2:0 Дентіньо (89)

«Шахтар»: Каніболоцький (П'ятов, 46), Срна (к) (Кобін, 46), Кривцов (Кучер, 46), Ракицький (Ордець, 46), Азеведо (Ізмаїл, 46), Степаненко (Танковскій, 46), Малишев (Фред, 46), Марлос (Зубков, 46; Борячук, 82), Алан Патрік (Дентіньо, 46), Тайсон (Бернард, 46), Феррейра (Бланко Лещук, 46)

Запасні: Шевченко, Кудрик, Матвієнко, Арабидзе, Будковський