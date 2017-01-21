Гравець "Динамо" Гладкий погодився перейти в турецький "Аланьяспор" - ЗМІ

Форвард "Динамо" Олександр Гладкий найближчим часом завершить трансфер в Аланьяспор, повідомляє SportArena з посиланням на sabah.com.tr.

Сторони тривалий час вели переговори і змогли досягти угоди. За інформацією джерела, офіційно про угоду має бути оголошено найближчим часом.

Раніше вже повідомлялося, що Аланьяспор досяг домовленості з українським нападаючим, але пізніше турецький клуб знайшов йому альтернативу, а сам форвард прийняв рішення поїхати на тренувальні збори з Динамо. Також турецькі ЗМІ писали про інтерес до Гладкого з боку Башакшехира, який в даний час лідирує в Суперлізі Туреччини.

Якщо Гладкий перейде у Аланьяспор, то там йому належить боротьба за місце в основі з відомим бразильським форвардом Вагнером Лавом, тоголезцем Джонатаном Айите, голландцем Глинором Плетом й іранцем Саджадом Шахбаззадехом.

Олександр Гладкий перейшов в "Динамо" влітку минулого року з "Шахтаря" на правах вільного агента. В 11 матчах поточного сезону у всіх турнірах 29-річний форвард не зумів відзначитися результативними діями. В останні місяці він випав з основної обойми команди Сергія Реброва, програвши конкуренцію молодому Артему Бесєдіну. Взимку кияни також повернули з оренди Романа Яремчука, який добре себе проявив в Олександрії, що ще сильніше зменшило шанси Гладкого на потрапляння до складу.

Чинний контракт Гладкого з Динамо розрахований до літа 2019 року.

Раніше він також захищав кольори Дніпра, Карпат, ФК Харків і Металіста. За збірну України на його рахунку 1 гол в 11 іграх.

Аланьяспор веде боротьбу за виживання в елітній лізі чемпіонату Туреччини. Після 17 турів він йде на 14-му місці, набравши 18 очок. На даний момент Аланьяспор також знаходиться в пошуках нового головного тренера. Днями керівництво клубу відправило у відставку досвідченого фахівця Хюсейна Калпара.