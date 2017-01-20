Екс-футболіст Валєєв приєднався до Вороніна в тренерському штабі німецького "Бюдеріха"

Головний тренер клубу регіональної ліги Північної Рейн-Вестфалії ФК «Бюдеріх» Андрій Воронін прийняв до тренерського штабу Руслана Валєєва, повідомляє Спорт-Експрес.

Валєєв, як і Воронін, народився в Одесі і є вихованцем місцевого ФК "Чорноморець". Він переїхав у Німеччину на три роки пізніше самого Вороніна, але також починав кар'єру в Бундеслізі. Після виступів у молодіжному складі "Чорноморця" гравець провів два сезони в "Боруссії" (Менхенгладбах), після чого грав за "Де Графсхап", Еммен" (обидва - Нідерланди), "Чорноморець" (2007-2009) і російський "Шинник" з Ярославля, де завершив кар'єру гравця в 2010-му році.

У 2000 році у складі юнацької збірної України став срібним призером чемпіонату Європи. У 2001 році в складі молодіжної збірної України виступав на чемпіонаті світу в Аргентині.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Андрій Воронін став головним тренером "Бюдеріха", який виступає у сьомому за значимістю німецькому дивізіоні.