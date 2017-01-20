Німеччина подасть заявку на проведення футбольного Євро-2024

Німецький футбольний союз прийняв рішення про участь Німеччини в конкурсі на право проведення чемпіонату Європи з футболу 2024 року, повідомляється на офіційному сайті DFB.

Рішення було прийнято одноголосно в п'ятницю на засіданні Союзу у Франкфурті.

За регламентом заявочної кампанії, DFB повинен до 3 березня подати свою заявку в Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Передбачається, що в разі перемоги заявки Німеччини, турнір пройде на 10 стадіонах країни.

Президент DFB Райнхард Гріндель зазначив:"Чемпіонат Європи в 2024 році може стати важливим флагманським проектом для всього німецького футболу, Ми приймемо чемпіонат на найвищому рівнем у всіх десяти приймаючих містах. У Німеччині відмінні стадіони, у нас є інфраструктура, яка повністю готова до проведення такого великого заходу, і у нас є ряд ноу-хау, завдяки чому проведення Євро буде економічно обґрунтовано".

Раніше останні великі міжнародні футбольні турніри проводилися в Німеччині у 1988 році (Євро) і в 2006-му (чемпіонат світу).