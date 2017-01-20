Швед Хільємарк відмовився переходити в київське "Динамо" - ЗМІ

Півзахисник італійського «Палермо» Оскар Хільємарк відмовився від пропозиції київського «Динамо», повідомляє Sport.ua з посиланням на італійського журналіста Джанлуку Ді Марція

Читайте також"Динамо" вирушило на перший збір в зимове міжсезоння в ІспаніюГравець мотивував відмову своїм небажанням переїжджати в Україну. Крім того, за даними італійського репортера, незабаром Хільємарк перейде на правах оренди в римську «Рому».

Раніше повідомлялося про те, що «Динамо» цікавиться шведським футболістом і готове виділити на трансфер 24-річного гравця близько 3-х мільйонів євро.