Швед Хільємарк відмовився переходити в київське "Динамо" - ЗМІ
12:09, 20 січня 2017Футбол
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Гравець італійського "Палермо", найімовірніше, перейде в іншу. команду Серії А - "Рому".
Хильемарк не бачить себе в чемпіонаті України / Alchetron
Півзахисник італійського «Палермо» Оскар Хільємарк відмовився від пропозиції київського «Динамо», повідомляє Sport.ua з посиланням на італійського журналіста Джанлуку Ді Марція
Читайте також"Динамо" вирушило на перший збір в зимове міжсезоння в ІспаніюГравець мотивував відмову своїм небажанням переїжджати в Україну. Крім того, за даними італійського репортера, незабаром Хільємарк перейде на правах оренди в римську «Рому».
Раніше повідомлялося про те, що «Динамо» цікавиться шведським футболістом і готове виділити на трансфер 24-річного гравця близько 3-х мільйонів євро.
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