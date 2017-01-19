Екс-гравець збірної України Воронін розпочне тренерську кар'єру в клубі 7-ї німецької ліги

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін через три роки після закінчення кар'єри гравця розпочне тренерську діяльність в німецькому "Бюдеріху", який виступає у 7-му дивізіоні національного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт клубу.

Попередній тренер Дірк Хаусвальд покинув команду.

Читайте такожЕкс-футболіст Воронін заявив про бажання стати тренером збірної УкраїниВоронін - вихованець одеського футболу в Україні пограв тільки за молодіжний склад одеського "Чорноморця". Всю професійну кар'єру провів у зарубіжних клубах. Він виступав за німецькі "Боруссія" (Менхенгладбах), "Майнц", "Кельн", "Байєр", "Герту" і "Фортуну", англійський "Ліверпуль" і російське "Динамо" (Москва).

У складі збірної України провів 74 гри, забив 8 голів.

В середині травня 2014 року московське «Динамо» не запропонувало Вороніну продовження контракту. Після відходу з «Динамо» Воронін не став розглядати варіанти продовження кар'єри в російському чемпіонаті, розраховуючи повернутися в чемпіонат Німеччини.

В кінці жовтня 2016 року, після проходження курсів у ФФУ, Андрій Воронін отримав диплом тренера.