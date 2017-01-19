Коваленко і Циганков визнані кращими молодими футболістами України 2016-го року

За підсумками 2016 року найкращим футболістом України у віковій категорії U-21 був визнаний Віктор Коваленко з донецького "Шахтаря", а в категорії U-19 - Віктор Циганков з київського "Динамо", повідомляє "Золотий талант".

Коваленко у своїй віковій категорії переміг з великим відривом від конкурентів. У фінальному раунді голосування, куди потрапляли тільки кращі гравці за підсумками місячних опитувань, 21-річний півзахисник збірної України набрав 381 бал, до яких додалися ще 42 бонусних. У підсумку вийшло 423.

З 177 респондентів, серед яких були тренери, експерти, журналісти, Коваленко згадали 146 разів, у тому числі 104 — під №1. Всього півзахисник Шахтаря набрав 71,75% можливих очок. Це більше, ніж у Івана Ордеця у 2013-му (53,96%) і у Руслана Малиновського в 2014-му (62,09%), але набагато менше, ніж у Івана Петряка в 2015-му (93,5%).

У свою чергу, Циганков був також визнаний кращим серед експертів практично одностайно.

19-річний півзахисник національної збірної України набрав 441 бал. Його назвали у своїх трійках респонденти проекту Золотий Талант — тренери, експерти, журналісти — у 166 випадках з 177. Причому 125 раз — під №1.

Всього Циганков отримав 83,05% можливих голосів. За чотирирічну історію проекту Золотий Талант це — другий показник для фіналістів. Більше було лише у Валерія Лучкевича з Дніпра в 2014-му (88,79%). У 2016-му Віктор Коваленко з Шахтаря отримав 80,34%, в 2013-му Едуард Соболь з Шахтаря — 59,67%.

Золотий талант - загальнонаціональна премія для молодих українських футболістів. Переможці визначаються за підсумками календарного року в двох вікових категоріях – Under 21 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 21 року) і Under 19 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 19 років). Річний рейтинг формується на основі щомісячних опитувань тренерів, директорів спортивних шкіл, експертів, журналістів, уболівальників. В кінці року проводиться підсумкове голосування, до якого учасники приходять з бонусними балами (за успіхи в щомісячних опитуваннях). У березні 2013 року було проведено перше щомісячне опитування.