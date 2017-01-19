Футболіста "Динамо" позбавили водійських прав за водіння в нетверезому вигляді

Про це повідомляє Sport.ua.

Скандальна історія, пов'язана із затриманням за керування автомобілем у нетверезому вигляді одного з капітанів футбольного клубу «Динамо» (Київ), хорватського легіонера Домагоя Віди, завершена.

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Футболіст-порушник оштрафований, а також позбавлений водійських прав терміном на рік.

Сам Віда на суд не з'явився, відзначає видання. Шевченківський районний суд міста Києва розглянув адміністративну справу порушника за його відсутністі.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2016 року, о 4.50 ранку хорват був затриманий поліцією в Києві на вулиці Скоропадського за кермом свого Mercedes-Benz. Алкотестер показав вміст в організмі Види 1,51 проміле алкоголю, що в 5 разів перевищує допустиму норму.