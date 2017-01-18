Ван Гаал спростував інформацію про завершення кар'єри

Знаменитий голландський фахівець Луї ван Гаал заявив, що не приймав рішення про завершення тренерської кар'єри, повідомляє SportArena з посиланням на Cadenaser.com.

На початку тижня голландське видання De Telegraaf стверджувало, що 65-річний фахівець оголосив про свій відхід з футболу, що було поширене світовими ЗМІ. При цьому в наведених виданням цитатах наставника прямої вказівки на це не містилося, а мова йшла лише про те, що він «візьме відпустку, а зараз не думає, що повернеться до тренерської кар'єри».

«Я не завершував кар'єру. Зараз у мене річна відпустка, а потім все вирішу. Є велика ймовірність, що я піду з футболу, але це ще не остаточне рішення», — наводить слова ван Гаала Cadenaser.com.

Голландець підкреслив, що його слова були неправильно витлумачені, а журналісти зробили неправильні акценти і висновки з них. «Голландська преса, як і іспанська, пише те, що хоче і звертає увагу не на ті речі. Я лише сказав, що, можливо, завершу кар'єру, але зараз не час про це говорити. З цієї причини я взяв відпустку, після якої і прийму рішення. Воно також буде залежати від наявних пропозицій».

Читайте такожЛуї ван Гаал оголосив про завершення тренерської кар'єри - ЗМІТакож Ван Гаал розповів про те, що нещодавно відхилив пропозицію від Валенсії, проте в майбутньому не виключає можливості свого повернення в Іспанію. «Місяць тому або близько того я отримав пропозицію від Валенсії, але відповів відмовою. Однак у наступному році все може змінитися, залежно від того, як я буду себе почувати».

Луї ван Гаал починав свою тренерську кар'єру в Аяксі в 1991 році і з тих пір встиг попрацювати в Барселоні, АЗ, Баварії та збірної Нідерландів. Він залишається без роботи з травня минулого року після звільнення з Манчестер Юнайтед.