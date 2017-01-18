Ван Гаал спростував інформацію про завершення кар'єри
Тренер заявив, що його слова неправильно інтерпретували.
Знаменитий голландський фахівець Луї ван Гаал заявив, що не приймав рішення про завершення тренерської кар'єри, повідомляє SportArena з посиланням на Cadenaser.com.
На початку тижня голландське видання De Telegraaf стверджувало, що 65-річний фахівець оголосив про свій відхід з футболу, що було поширене світовими ЗМІ. При цьому в наведених виданням цитатах наставника прямої вказівки на це не містилося, а мова йшла лише про те, що він «візьме відпустку, а зараз не думає, що повернеться до тренерської кар'єри».
«Я не завершував кар'єру. Зараз у мене річна відпустка, а потім все вирішу. Є велика ймовірність, що я піду з футболу, але це ще не остаточне рішення», — наводить слова ван Гаала Cadenaser.com.
Голландець підкреслив, що його слова були неправильно витлумачені, а журналісти зробили неправильні акценти і висновки з них. «Голландська преса, як і іспанська, пише те, що хоче і звертає увагу не на ті речі. Я лише сказав, що, можливо, завершу кар'єру, але зараз не час про це говорити. З цієї причини я взяв відпустку, після якої і прийму рішення. Воно також буде залежати від наявних пропозицій».
Читайте такожЛуї ван Гаал оголосив про завершення тренерської кар'єри - ЗМІТакож Ван Гаал розповів про те, що нещодавно відхилив пропозицію від Валенсії, проте в майбутньому не виключає можливості свого повернення в Іспанію. «Місяць тому або близько того я отримав пропозицію від Валенсії, але відповів відмовою. Однак у наступному році все може змінитися, залежно від того, як я буду себе почувати».
Луї ван Гаал починав свою тренерську кар'єру в Аяксі в 1991 році і з тих пір встиг попрацювати в Барселоні, АЗ, Баварії та збірної Нідерландів. Він залишається без роботи з травня минулого року після звільнення з Манчестер Юнайтед.