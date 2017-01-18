Гол українця Малиновського допоміг бельгійському "Генку" вибороти нічию

Про це повідомляє DT.ua.

Український півзахисник Руслан Малиновський, права на якого належать донецькому "Шахтарю", вийшов на поле в офіційному поєдинку вперше після минулорічної травми, яку він отримав ще в травні, і зумів відзначитися голом.

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"Генк" першим пропустив від "Остенде", але на 55-й хвилині дальнім ударом Малиновський зумів зрівняти рахунок. Це перший гол українця в складі бельгійського клубу.

Нагадаємо, півзахисник прибув в команду в січні 2016 року і відмінно зарекомендував себе в перших 15 іграх команди. Але, 1 травня під час матчу проти "Брюгге" Малиновський отримав серйозну травму коліна. З тих пір Руслан проходив реабілітацію в клініці Антверпена.