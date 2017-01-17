У "Шахтаря" в три рази більше передплатників в соцмережах, ніж у всіх інших команд УПЛ разом узятих

Донецький "Шахтар" зібрав у соціальних мережах понад 2,6 млн. підписників, що в 3 рази перевищує загальну кількість підписаних вболівальників інших клубів, повідомляє RESULT Sports.

У "Шахтаря" 2 644 689 підписників у Facebook, Google+, Twitter, Instagram, You Tube і Vkontakte, з яких майже півтора мільйона тільки в Facebook.

Для порівняння, у другого за популярністю клубу - київського "Динамо" - всього 362 139 підписників. У дніпропетровського "Дніпра", який йде третім - 263 860 шанувальників в соцмережах. У решти дев'яти клубів УПЛ не більше 30 тисяч підписників (у кожного), а замикає своєрідну таблицю "Сталь", у якої лише 408 передплатників.