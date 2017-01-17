"Шахтар" офіційно повідомив про підписання форварда "Карпат"
15:32, 17 січня 2017Футбол
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"Шахтар" оголосив про підписання аргентинського нападника українського походження Густаво Бланко-Лещука.
Густаво Бланко-Лещук підписав з "Шахтарем" угоду на 3,5 роки / shakhtar.com
Як повідомляє офіційний сайт донецького "Шахтаря", екс-футболіст львівських "Карпат" підписав угоду на 3,5 роки.
Деталі трансферу аргентинського гравця до табору "Гірників" не розкриваються.
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До свого переходу в "Карпати" нападник виступав за шведську "Ассіріску", марокканський "Відад", а також аргентинські "Депортіво Мерло" та "Арсенал Саранді". У складі останнього став чемпіоном країни у 2012 році.
Як повідомляв УНІАН, раніше львівська сторона повідомила, що узгодила з донецьким "Шахтарем" деталі трансферу Густаво Бланко-Лещука.
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