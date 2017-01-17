В англійській Прем'єр-лізі хочуть ввести дискваліфікацію для гравців-симулянтів

Футбольна асоціація Англії (FA) пропонує ввести двоматчеву дискваліфікацію гравців за симуляцію в чемпіонаті країни, повідомляє Sovsport з посиланням на Тһе Times.

Президент FA Ґреґ Кларк підтримав дану ініціативу. Найближчим часом офіційні особи асоціації відвідають Шотландію, де вже діє таке правило.

У чемпіонаті Шотландії рішення про дискваліфікацію приймає спеціальна суддівська комісія, яка після матчу переглядає спірні епізоди і виносить свій висновок.

Раніше колишній глава суддівського АПЛ Кіт Хеккетт закликав до рішучої боротьби з симуляцією на футбольному полі.

Читайте також"Арсенал" і "Тоттенхем" виграли чергові матчі англійської Прем'єр-ліги- Минулого тижня Аллі ввів в оману суддю Джонатана Мосса, «пірнувши» у матчі «Тоттенхем» - «Суонсі». А зараз був обманутий арбітр: Майк Джонс, який неправомірно призначив пенальті після кричущої симуляції Роберта Снодграсса у грі «Халл Сіті» - «Крістал Пелас» (3:3). Симуляція, якщо її помічають, завжди заслуговує жовтої картки. На жаль, судді часто не можуть розгледіти такі моменти, і це негативно впливає на репутацію ліги. Це безсовісний обман з боку гравців, і юні футболісти беруть з них приклад. Настав час жорстко карати симулянтів, - заявив Хеккетт.

На даний момент у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги лідирує лондонський "Челсі", на рахунку якого 52 очки. у "Тоттенхема" і "Ліверпуля" по 45 балів.