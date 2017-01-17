Мессі отримає безпрецедентну пропозицію від "Барселони" - партнери по команді не проти

Футболісти "Барселони" згодні з позицією керівництва клубу, яке має намір запропонувати Ліонелю Мессі безпрецедентний в історії клубу особистий контракт, повідомляє SportArena з посиланням на Mundo Deportivo.

Перед матчем чемпіонату Іспанії проти "Лас Пальмаса" (5:0), в роздягальню "Барселони" спустився президент клубу Жозеп Бартомеу, який пояснив своїм гравцям ситуацію навколо продовження контракту лідером команди Ліонелем Мессі.

Керівник блаугранас зазначив, що Мессі потребує пропозиції такого рівня, від якого неможливо відмовитися. При цьому футболісти команди підтримали таку думку свого боса, незважаючи на те, що в разі підписання нової угоди з Мессі, розрив між найбільш високооплачуваними гравцями команди і аргентинцем може збільшитися в кілька разів.

Читайте такожНеймар випередив Мессі і Роналду у списку найдорожчих футболістів світуПри цьому вже після гри з "Лас Пальмасом" журналістам вдалося дізнатися думку уругвайського форварда "Ліверпуля" Луїса Суареса про новий контракт для Мессі, а також довідатися у того, що до гри говорив своїм гравцям президент.

«Президент сказав нам, що він повинен зробити все для продовження контракту з Мессі. Всі в команді сприйняли це дуже спокійно», — заявив Суарес.

Нагадаємо, діючий контракт Мессі з "Барселоною" закінчується влітку 2018 року.

Як раніше повідомляли ЗМІ, "Барселона" поки не робила аргентинцеві пропозицій про продовження співпраці.

При цьому сам Мессі, за чутками, налаштований залишитися в каталонському клубі, але тільки хоче, щоб йому були запропоновані умови, що відображають його статус у клубі, а також аргентинець бажає бачити від босів блаугранас гарантії щодо розвитку клубу, які передбачає покращення спортивної інфраструктури і залучення світових топ-футболістів.

У нинішньому сезоні на рахунку Мессі 14 голів в 15 матчах Прімери.