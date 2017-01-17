Італійський "Ювентус" представив новий клубний логотип
11:50, 17 січня 2017Футбол
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Емблема виконана в незвичайному і абстрактному дизайні.
"Ювентус" змінив логотип / juventus.com
Керівництво італійського футбольного клубу "Ювентус" з Турину представило оновлений логотип клубу, виконаний в незвичайному і абстрактному дизайні, повідомляє офіційний сайт клубу.
Лого являє собою дві окремі білі лінії створюють літеру J, над якими написано назву команди – Juventus.
«Ми витратили рік, намагаючись з'ясувати, чого хоче ринок, але і дивилися в майбутнє. Цей новий логотип є символом життєвого шляху «Ювентуса», — сказав президент клубу Андреа Аньєллі.
Новий логотип відображає в собі естетику, яка є в ДНК «Ювентуса». Сміливий і безкомпромісний підхід виводить за рамки і схеми традиційного футбольного світу.
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