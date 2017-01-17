Італійський "Ювентус" представив новий клубний логотип

Керівництво італійського футбольного клубу "Ювентус" з Турину представило оновлений логотип клубу, виконаний в незвичайному і абстрактному дизайні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лого являє собою дві окремі білі лінії створюють літеру J, над якими написано назву команди – Juventus.

«Ми витратили рік, намагаючись з'ясувати, чого хоче ринок, але і дивилися в майбутнє. Цей новий логотип є символом життєвого шляху «Ювентуса», — сказав президент клубу Андреа Аньєллі.

Новий логотип відображає в собі естетику, яка є в ДНК «Ювентуса». Сміливий і безкомпромісний підхід виводить за рамки і схеми традиційного футбольного світу.