Луї ван Гаал оголосив про завершення тренерської кар'єри - ЗМІ

Про це пише football.ua з посиланням на goal.com.

Останнім місцем роботи ван Гаала був Манчестер Юнайтед. В кінці минулого сезону Луї виграв із ним Кубок Англії, однак через кілька днів був звільнений через провальний за мірками клубу сезону в чемпіонаті.

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У ЗМІ кілька разів спливала інформація про потенційного працевлаштування голландця, проте чутки про Інтері, Вердер і ПСЖ так і залишилися чутками.

За інформацією Goal, Луї оголосив про завершення тренерської кар'єри.

"Я думав, що це буде відпустка. Але вже не думаю, що я повернуся", — заявив ван Гаал.

У послужному списку легендарного голландця значаться 20 трофеїв на клубному рівні з Аяксом, Барселоною, АЗ, Баварією і Манчестер Юнайтед. Серед них — перемога в Лізі чемпіонів, чемпіонати та кубки Нідерландів, Іспанії та Німеччини, а також Кубок Англії. Крім того, Луї привів збірну Нідерландів до 3-го місця на ЧС-2014.