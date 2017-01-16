Кращий бомбардир в історії "Шахтаря" перейшов з "Мілана" в московський "Спартак"

Бразильський футболіст Луїс Адріано прилетів до Москви для підписання контракту зі столичним "Спартаком", повідомляє ТАСС.

За даними агентства, угода буде підписана на термін 3,5 року.

Раніше форвард пройшов медобстеження для "Спартака". Таким чином, 29-річний бразилець 18 січня відправиться з командою на перший зимовий збір в ОАЕ.

У березні 2007 року Луїс Адріано у віці 19 років перейшов в донецький "Шахтар", у складі якого він п'ять разів вигравав чемпіонат України, чотири рази Кубок і Суперкубок країни, а також Кубок УЄФА в сезоні-2008/09. Бразильський форвард є кращим бомбардиром в історії "Шахтаря" - 128 м'ячів.

2 липня 2015 року він перейшов в італійський "Мілан" за €8 млн, підписавши контракт на п'ять років. У першому сезоні він провів 26 матчів у чемпіонаті Італії і забив чотири м'ячі. У поточному сезоні він провів лише сім ігор, не забивши жодного гола. За підсумками 2016 року видання La Repubblica визнала Луїса Адріано абсолютно найгіршим футболістом чемпіонату Італії.

У Бразилії Луїс Адріано виступав за "Інтернасьонал" з рідного міста Порту-Алегрі. У грудні 2006 року Луїс Адріано в складі "Інтернасьонала" виграв клубний чемпіонат світу.

За збірну Бразилії Луїс Адріано провів чотири матчі, дебютувавши в листопаді 2014 року у зустрічі з турками (4:0). З березня 2015 року він в збірну не викликався.