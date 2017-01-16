Півзахисник "Карпат" перейшов в "Зорю"

Першим новачком «Зорі» в 2017-му році став екс-гравець львівських «Карпат» Гегам Кадімян, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Контракт гравця з клубом розрахований на два роки.

Раніше Кадімян виступав за харківський «Арсенал», «Титан» з Армянська, ПФК «Суми», «Говерлу», «Олімпік» і «Карпати». В березні 2016-го року Гегам дебютував за збірну Вірменії за яку провів 2 матчі.

Читайте такожАргентинець Бланко-Лещук перейшов з "Карпат" у "Шахтар"За свій колишній клуб львівські «Карпати» Гегам зіграв 15 матчів у чемпіонаті і 1 матч у Кубку, але голів не забивав. У загальній складності, в сезоні 2016/17 на рахунку гравця 268 зіграних хвилин в Прем'єр-лізі.

Виступаючи за «Олімпік», він провів 36 ігор в чемпіонаті і 5 матчів в Кубку, забивши 7 м'ячів в чемпіонаті, плюс 2 голи в Кубку країни.