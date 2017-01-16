"Шальке" може відмовитися від викупу Коноплянки через фінансові проблеми - ЗМІ

Німецький «Шальке» може відмовитися викупити контракт Євгена Коноплянки у іспанської «Севільї» через фінансові проблеми, повідомляє Bild.

Сума викупу становить 12,5 млн євро, що дуже невигідно для клубу з Гельзенкірхена і може змусити відмовитися від відповідної опції в орендній угоді українця.

Читайте такожКоноплянка і Срна потрапили в команду тижня Ліги Європи Альтернативою Коноплянці називається хавбек Даніель Каліджурі, який може перейти в «Шальке» влітку на правах вільного агента, якщо не продовжить контракт з нинішнім клубом "Вольфсбургом", що закінчується.

При цьому, при переході Коноплянки в німецький клуб «Севілья» повідомляла, що «Шальке» орендує українця з обов'язковим правом викупу.

Коноплянка перейшов у німецький елуб на правах оренди 30 серпня 2016 року. У нинішньому сезоні Коноплянка зіграв за «Арсенал» 18 матчів в усіх турнірах, забив 5 голів і віддав гольову передачу.