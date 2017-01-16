Неймар випередив Мессі і Роналду у списку найдорожчих футболістів світу

Центр спортивних досліджень CIES Football Observatory опублікував нову версію свого рейтингу Топ-100 найдорожчих футболістів світу, повідомляється на офіційному сайті організації.

За версією центру, найдорожчим гравцем на даний момент є бразилець Неймар з "Барселони" - 246,8 млн євро.

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Гравець мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, який вважається кращим футболістом світу на даний момент, в рейтингу найдорожчих займає лише 7-е місце - 126,5 млн. євро. Португалець майже в два рази дешевший за Неймара.

Всього в Топ-10 представлені п'ять гравців з клубів Іспанії, чотири - Англії і один - Італії.