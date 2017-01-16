Роналду кинув м'яч у суперника в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Лідер мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду не стримав емоцій під час матчу чемпіонату Іспанії проти "Севільї" і кинув м'ячем в суперника перед виконанням пенальті. Відео цього епізоду викладено в YouTube.

Після призначення пенальті у ворота андалузького клубу, який збирався пробити Роналду, Вітоло копнув по 11-метровій позначці. У відповідь португалець жбурнув у іспанця м'ячем. Суддя не помітив цього епізоду, і футболісти уникли жовтих карток.

Читайте такожРоналду - це результат тренувань, він не природний - ІбрагімовичРоналду реалізував пенальті, але матч завершився несподіваною перемогою суперників. "Севілья" виграла з рахунком 2:1 і перервала рекордну 40-матчеву серію "Реала" без поразок. До цього "Реал" востаннє програвав у квітні 2016-го року. поступившись у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів німецькому «Вольфсбургу» з рахунком 0:2. Після цього "Реал" у всіх офіційних іграх здобув 30 перемог та 10 нічиїх. В попередньому матчі команда перевершила досягнення свого одвічного суперника "Барселони" - 39 ігор без поразок.