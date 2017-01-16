"Динамо" відправилося на перший збір в зимове міжсезоння до Іспанії

Рано вранці понеділка, 16 січня, команда київського «Динамо» відправилася до Іспанії на перший тренувальний збір, повідомляє офіційний сайт клубу.

З Києва в Іспанію не полетіли всі гравці, деякі приєднаються до тренувального табору безпосередньо в Іспанії. Зокрема - Віда, Антунеш, Гонсалес, Мораес. Через проблеми з візою з командою не поїхав голкіпер Георгій Бущан, який приєднається до загальних зборів за кілька днів.

Головний тренер Сергій Ребров викликав на збір наступних виконавців:

Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков

Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очігава, Михайличенко

Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв

Нападники: Мораес, Бесєдін, Яремчук, Гладкий.

Раніше було затверджено остаточний список товариських матчів київського «Динамо» на тренувальному зборі в Іспанії. Протягом цього збору команда проведе п’ять спарингів - проти «Санкт-Паулі» (Німеччина), «Тяньцзинь Теда» (Китай), «Ліферінг» (Австрія), «Сувон Самсунг Блувінгз» (Південна Корея) та ЦСКА (Софія, Болгарія).

Матчі відбудуться з 21 по 30 січня.