Срна продовжить виступати за "Шахтар": "Я визначився і хочу залишитися в команді"

Лідер "Шахтаря" правий захисник Даріо Срна залишається в команді і не буде переходити в іспанську "Барселону" найближчим часом, повідомив сам футболіст в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

Капітан команди відзначив, що прийняв правильне рішення.

Читайте такожЗМІ дізналися, скільки "Барселона" готова платити Срні«Я і раніше говорив, що моє серце - в "Шахтарі", тому я залишаюся. Задоволений цим рішенням, слухав своє серце, і воно підказало, що я повинен залишитися в "Шахтарі" і виграти з цією командою чемпіонат», — зазначив Срна.

«Прийняв правильне рішення. Інформацію про "Барселону" не буду коментувати, адже це непрофесійно. Найважливіше, що я визначився і хочу залишитися в "Шахтарі"», - додав гравець.

Як повідомляв УНІАН, чутки про відхід Срни з "Шахтаря" в "Барселону" ходили з осені минулого року. Каталонці бачили в хорватському гравці потенційну заміну Алейшу Відалю, який практично не виходить на поле у складі "синьо-гранатових".