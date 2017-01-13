Шевченко хоче бачити Марлоса у збірній України

Про це заявив сам футболіст, як повідомляє "Апостроф".

"Я вже п'ять років перебуваю в Україні. За законом можу отримати громадянство цієї країни. Існує така можливість, я обговорюю її з керівниками і деякими людьми. Це непросте рішення, в Україні зовсім інша культура, але я люблю цю країну. Я хочу дізнатися думку гравців збірної, чи бажають вони бачити мене в команді", - наводить слова Марлоса Tribuna.com з посиланням на Globo.

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Також футболіст сказав, що вже тричі контактував з Шевченком.

"Ми трохи поговорили. Він є моїм кумиром, тому мені дуже приємно, що він зацікавлений у моїй присутності у збірній України", - повідав Марлос.

Нагадаємо, раніше Шевченко заявляв про те, що тренерський штаб збірної не робить нікомупропозицій про натуралізацію.