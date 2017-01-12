"Шахтар" з наступного сезону хоче перебратися у Харків на постійній основі

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін, передає football.ua.

«Ми зробили заявку на Харків в УЄФА. Не можна проводити одну гру там, а іншу - ще десь, так УЄФА не дозволяє. Якщо вони на цій стадії дозволили грати в Харкові, то ми плей-офф проводимо в Харкові. Євроматчі будуть в Харкові, а по решті будемо дивитися», – заявив Палкін.

"На даному етапі ми заточені на Харків. Ми по максимуму хочемо завантажити місто Харків нашими іграми. Подивимося, як у нас це вийде, але ми будемо докладати максимум зусиль. Скільки ми ігор у Харкові проводили – практично повний стадіон. Я впевнений, що якщо ми будемо грати там в чемпіонаті України, то менше 10 тисяч там не буде ніколи. А сьогодні в чемпіонаті України навіть 8 тисяч вважається серйозним показником", – додав він.

Раніше стало відомо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи з футболу між "Шахтарем" та іспанською "Сельтою" відбудеться 23 лютого в Харкові.