"Сталь" підтвердила звільнення з команди головного тренера голландця Галла

ПФК «Сталь» (Кам'янське) заявив про припинення співпраці з головним тренером команди Якобом Галлом за взаємною згодою сторін.

"Клуб дякує Якобу Галлу за виконану роботу і бажає йому успіхів у подальшій тренерській кар'єрі", - йдеться в повідомленні.

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Під керівництвом Галла «Сталь» провела 17 офіційних поєдинків. Всього команда провела у нинішньому сезоні 18 матчів чемпіонату України, в яких здобула 3 перемоги, при 5 нічиїх і 10 поразках - 14 очок. Команда займає 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

Нідерландський фахівець очолював команду з серпня 2016 року, а до цього протягом двох місяців входив в тренерський штаб іншого голландського фахівця Еріка ван дер Меєра.