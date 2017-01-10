"Динамо" потрапило під списання коштів у "Приватбанку" - у клубі стверджують, що продовжують працювати з банком у звичному режимі

Футбольний клуб "Динамо" потрапив під списання коштів в Приватбанку під час його націоналізації, тому що був визнаний пов'язаним особою. Про це йдеться в ухвалі Окружного адміністративного суду Києва від 28 грудня, повідомляє Лівий берег.

13 грудня 2016 року комісія НБУ з питань визначення пов'язаних з банком осіб, визнала "Динамо" пов'язані з Приватбанком особою, і 19 березня тимчасова адміністрація провела процедуру примусової конвертації в капітал банку вкладів пов'язаних осіб (т. зв. bail-in). Як випливає з визначення суду, процедура списання коштів торкнулася і "Динамо".

Скільки саме грошей втратило "Динамо", у визначенні не йдеться. За даними ЗМІ, клуб може втратити 200-300 мільйонів гривень.

Футбольний клуб попросив суд визнати рішення Нацбанку незаконним та скасувати наказ про списання коштів.

Судове засідання у справі відбудеться 19 січня.

У свою чергу, прес-служба "Динамо" пише, що у клубу немає ніяких проблем у співпраці з "Приватбанком".

"Останнім часом окремі "доброзичливці" нашого клубу поширюють через засоби масової інформації повідомлення про те, що рахунки футбольного клубу «Динамо» (Київ) у "Приватбанку" заблоковані, через що клуб нібито має проблеми у здійсненні своєї діяльності. Прес-служба ФК "Динамо" (Київ) уповноважена заявити, що подібна інформація не відповідає дійсності. Футбольний клуб "Динамо" продовжує працювати з "Приватбанком" у звичайному режимі. Ніяких проблем з обслуговуванням рахунків не було, якщо не враховувати кількох перших днів після оголошення про націоналізацію "Приватбанку", - сказано в повідомленні.

Клуб підкреслює, що має повне і взаємне розуміння щодо всіх питань як з адміністрацією "Приватбанку", так і з керівництвом Національного Банку України.