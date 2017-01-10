ФІФА розширила кількість учасників Чемпіонату світу до 48 команд

Рада ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) прийняла рішення про збільшення числа учасниць турніру до 48 команд, повідомляється в Twitter організації.

За новим форматом команди будуть розділені на 16 груп по 3 учасника в кожній. Дві кращі будуть виходити в плей-офф - 1/16 фіналу.

Розширення відбудеться на турнірі 2026 року.

Деталі реформи і формат відбору команд будуть опубліковані пізніше.

Напередодні ЗМІ вже анонсували розширення кількості учасників мундіалю. Повідомлялося, що від Європи в турнірі виступлять 16 збірних, квота Африки складе 9,5 (будуть гратися стикові матчі), Азії — 8,5, Південної Америки — 6,5, Північної і Центральної Америки — 6,5, Океанії — одна команда.