Кріштіану Роналду став найкращим футболістом 2016 року за версією ФІФА

21:02, 09 січня 2017
Футбол
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Церемонія нагородження проходила сьогодні ввечері у Цюриху.

Роналду знову найкращий у світі / is.ill.in.ua

Форвард Мадридського "Реалу" став вдруге поспіль, а також загалом п'ятий раз у кар'єрі найкращим футболістом світу.

Претендентами на звання найкращого футболіста були:  Кріштіану Роналду ("Реал Мадрид"), Ліонель Мессі ("Барселона") та Антуан Грізман ("Атлетико Мадрид").

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У свої промові він подякував колегам по клубу та збірній, а також своїм суперникам та сім'ї.

"Я не можу забути цей неймовірний рік. Дякуємо за те, що голосували за мене", - сказав він.

Не оминув увагою пресу і тренерів.

Як повідомляв УНІАН, ФІФА назвала найкращу команду 2016-го року. До неї потрапили 9 представників іспанської Прімери: п'ятеро - з "Реала" та четверо - з "Барселони".

twitter.com/fifacom
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