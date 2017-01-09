Стало відомо, де "Шахтар" зіграє домашній матч із "Сельтою"

Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична на своїй сторінці у Facebook.

"Рішення прийнято. Остаточне. Ліга Європи. Футбол. Шахтар – Сельта. Харків, 23 лютого", - написала Світлична.

Вона зазначила, що у 2017 році в Харківській області пройде ще ряд спортивних змагань міжнародного рівня.

"Матчі Ліги Європи 2017 року з футболу пройдуть у нас (сподіваюсь саме на матчі). У лютому відбудеться гра Кубку Федерації з тенісу між жіночими збірними України та Австралії. З березня матчі Ліги Чемпіонів з гандболу пройдуть також у Харкові, оскільки ми домовилися, що український чемпіон з чоловічого гандболу, запорізький "Мотор", європейські матчі буде грати в Харкові. 4 червня на стадіоні "Металіст" відбудеться фінал Кубку України з футболу. Право на проведення фіналу було отримано у непростій конкуренції з іншими регіонами", - зазначила голова ОДА.

Світлична також додала, що на цей час продовжується робота для того, щоб у вересні в Харкові пройшов відбірковий матч Чемпіонату світу з футболу Україна – Туреччина.

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Як повідомлялося, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Сельтою" запланований на 16 лютого в Іспанії, а матч-відповідь відбудеться 23 лютого в Україні.

ЗМІ раніше з посиланням на джерела повідомляли, що Союз європейських футбольних асоціацій нібито дозволив донецькому футбольному клубу, який впродовж останніх двох років проводив матчі єврокубків у Львові, приймати поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи з іспанською «Сельтою» у Харкові.