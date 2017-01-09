ФІФА прийняла рішення розширити чемпіонат світу до 48 команд - ЗМІ

Про це повідомляє ZN,UA, посилаючись на видання Globo.

Представники всіх країн-членів ФІФА на зборах у Цюріху попередньо домовилися про формат з 48 команд, а від ідеї з розширенням до 40 збірних було вирішено відмовитися.

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Офіційно про це рішення буде оголошено на зборах Ради ФІФА вже завтра, 10 січня. При цьому нові правила вступлять в силу, починаючи з розіграшу світової першості у 2026 році, а тому найближчі два чемпіонату світу в 2018 і 2022 роках, які відбудуться в Росії і Катарі відповідно, пройдуть за колишньою схемою і з 32 командами-учасницями.

За прогнозами аналітиків, прибуток від проведення чемпіонату світу зросте на 20 відсотків. Так, згідно з дослідженням ФІФА, чистий прибуток може збільшитися на 640 мільйонів доларів.