Стала відома трансферна ціна Ракицького
"Шахтар" повісив цінник на одного зі своїх лідерів.
Турецький журналіст Фірат Гунайер виклав на своїй сторінці в Twitter відповідний документ, який донецький "Шахтар" надіслав турецькому "Бешикташу" у відповідь на трансферний запит щодо Ракицького.
Судячи з опублікованих даних, чемпіон України готовий продати свого центрбека за 30 мільйонів євро.
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Напередодні агент гравця Вадим Шаблій заявив, що Ярослав Ракицький не виступатиме в чемпіонаті Росії.
"Думаю, це вже не актуально. Розмови були, але вже давно. На даний момент з Росії конкретних пропозицій немає", - заявив агент він.
Як повідомляв УНІАН, ще до Нового року через фінансові обмеження ФІФА "Бешикташ" хотів взяти гравця в оренду з правом викупу влітку за 3,5-4 мільйони євро.
4) Herkes soruyor..Vida niye olmadı..Rakitsky niye olmadı diyor..— Fırat Günayer (@firatgunayer) 8 января 2017 г.
İşte bu yüzden olmuyor.. pic.twitter.com/X6L7g7053s